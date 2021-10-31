شارك سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله في حفل أقيم في كلية (بوش) بولاية (تكساس) الأميركية إحياء للذكرى الـ 30 لحرب تحرير الكويت بحضور أعضاء بارزين من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.



وأكد الشيخ سالم خلال الحفل الذي أقيم في كلية (بوش للخدمات الحكومية والعامة) بحضور نائب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب دان كويل ووزير خارجيته جيمس بيكر، شكر الكويت وتقديرها لما قدمته الولايات المتحدة لتحرير الكويت منذ 30 عاما. كما شدد على أن الكويت لن تنسى أبدا موقف الولايات المتحدة إبان الحرب.



وأشار السفير إلى الحدثين المهمين في إطار العلاقات الكويتية - الأميركية منذ 30 عاما وهما تحرير الكويت وانطلاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين «المستمرة حتى يومنا هذا وفي نمو دائم». من جانبهما، أكد كويل وبيكر أن ما قامت به الولايات المتحدة منذ 30 عاما هو الأمر الصحيح وأن الرئيس جورج بوش الأب اتخذ القرار الصائب في تحرير الكويت ودرء العدوان عنها. كما عبرا خلال الحفل الذي حضره حشد من إدارة الرئيس بوش الأب عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.