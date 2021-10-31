قال المصور الملكي البريطاني كينت جافين إن الأمير هاري قد يعود إلى العائلة الملكية في المستقبل، ولكن «الوقت فقط هو من سيخبرنا».



وأضاف انه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وبعد أن صدما المراقبين الملكيين في جميع أنحاء العالم من قرارهما التنحي كأفراد من العائلة الملكية، تكهن الكثيرون بأنهما أحرقا الجسور مع العائلة.. ولكن بعد فترة وجيزة من الإعلان، انتقل دوق ودوقة عائلة ساسكس إلى كاليفورنيا، وبالكاد عاودا الاتصال.



وقالت صحيفة «اكسبريس» البريطانية إن ميغان لم تطأ الأراضي البريطانية منذ مغادرتها في مارس 2020، ولا طفليها، أرشي هاريسون وليليبت ديانا.



وعاد الأمير هاري مرتين فقط منذ ذلك الحين: مرة واحدة لحضور جنازة جده الراحل دوق إدنبرة، ومرة أخرى لإزاحة الستار عن تمثال لأمه الراحلة الأميرة ديانا.



وتحدث المصور الملكي السابق لصحيفة ديلي ميرور، كينت جافين، عن وقت ميغان وهاري بعد هذا الخلاف.. وقال «لم أستطع أن أرى في ذلك الوقت كيف أن ميغان، نجمة أفلام هوليوود هذه، تعيش الحياة التي كانت تعيشها، وكيف كانت ستفهم طريقة عمل النظام الملكي».



وأعلنت عائلة ساسكس في يناير 2020: «نعتزم التراجع كأعضاء» كبار «في العائلة الملكية والعمل على أن نصبح مستقلين ماليا مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة».