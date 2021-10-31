تعتزم ولاية رود آيلاند الأميركية تدشين مواقع خاضعة للإشراف الطبي تسمح للمدمنين بتعاطي العقاقير غير المشروعة عن طريق الوريد في محاولة للسيطرة على الوفيات الناجمة عن الجرعة الزائدة. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخرا، إن «مواقع الحقن هذه تسمح للأشخاص بتعاطي المخدرات بما في ذلك الهيروين والميثامفيتامين تحت إشراف موظفين مدربين».



ويرى المؤيدون أن مثل هذه المواقع ستفتح باب الوصول إلى خدمات أخرى بما في ذلك الرعاية الطبية التي يمكن أن تقلل الضرر الناجم عن تعاطي المخدرات، بينما يجادل المعارضون بأنه لا يوجد دليل على أن تلك المواقع يمكن أن تقلل من الاعتماد على المخدرات غير المشروعة. وقال آرثر كورفيز، ممثل ولاية رود آيلاند، إنه ليس من المنطقي أن يتم وضع قواعد لمعظم الناس ثم خلق مساحة للبعض لكسرها، حسبما ذكرت «صحيفة وول ستريت جورنال».