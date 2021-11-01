لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشترك «نتفليكس» مع شركة إنتاج إقليمية لتدريب وتطوير مهارات كتاب التلفاز، حيث دخلت المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG) ش.ك.م.م، التي مقرها الكويت، في شراكة مع «نتفليكس» لإرشاد كتاب برنامج «Lab 6x6»، وهو برنامج صمم لاحتضان ستة كتاب من الكويت والمملكة العربية السعودية وتحويل أفكارهم إلى عروض جاهزة للتقديم في غضون ستة أسابيع، بحيث يكون الهدف النهائي اتاحة الفرصة لكل كاتب أن يقدم مشروعه على «نتفليكس».



وقالت الشيخة الزين الصباح، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG): يشرفني الإعلان عن الانطلاق الرسمي لـ «Lab 6x6» بالتعاون مع «نتفليكس»، وتعتبر هذه الفرصة نقلة نوعية لمبدعينا الموهوبين لرعاية حرفتهم بما يتواكب مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى إمكانية اختيار مشروعاتهم لتطويرها وإنتاجها من قبل أكبر مؤسسة إنتاجية ترفيهية لتوزيع الفيديو عند الطلب (SVOD). وأضافت الشيخة الزين: مصادقة «نتفليكس» على برنامج للكتاب مقام في الكويت، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعتبر تأييدا لتاريخ الدولة الرائد في مجال الإنتاج التلفزيوني، كما أنه شهادة على التزام «نتفليكس» بتنمية المواهب الإبداعية المحتملة لكتابنا الإقليميين.



وتابعت رئيسة تطوير الأعمال في (NCIG): رغم أن مركز برنامجنا «Lab 6x6» هو الكويت، فإننا نستهدف الإبداعات في المجتمع السعودي، من خلال دمج المبدعين السعوديين بنظرائهم الكويتيين، ويهدف هذا البرنامج الفريد إلى مد جسور الإبداع التي طال انتظارها، وإرساء قواعد التعاونات المطلوبة لإنعاش صناعتنا المشتركة القائمة على المحتوى، والسماح لقصص إقليمنا بإلهام وترفيه مشاهدي العالم.



بينما قال كريستوفر ماك، مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في منصة «نتفليكس»: نؤمن في «نتفليكس» بأن القصص العظيمة قد تأتي من أي مكان وقد تعشق في كل مكان، حتى أعظم الكتاب يحتاجون إلى تقويم خطواتهم بما يتلاءم مع الصناعة، وبالتالي مع المشاهدين، ومن خلال شراكتنا مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG)، سنجلب خبراءنا العالميين المتخصصين في المحتوى الإبداعي العالمي، لشحذ براعة صناع المحتوى الإقليميين، وإمدادهم بالأدوات اللازمة لسرد أفضل نسخة من قصصهم، و«نتفليكس» ملتزمة بالاستثمار في الحكايات العربية والمواهب على المدى الطويل، ويمتلك العالم العربي كمية هائلة من المواهب المذهلة التي كان تمثيلها مقصورا على المنصات العالمية، من خلال برنامج الكتاب «Lab 6x6»، نتمنى منح أصوات جديدة فرصة لتسرد قصصها.



وسيتلقى المشتركون الستة التوجيه وفصولا افتراضية يشرف عليها رواد الكتاب المتخصصون في مجال الترفيه، والبرامج، ومستشارو النصوص، كما سيكونون جزءا من منهج مكثف معد خصوصا، يضم تدريبات تشرف عليها أكاديمية نيويورك للأفلام المشهورة عالميا.