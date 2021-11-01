يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي التضامن للتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لإيقاف المسابقات المحلية خلال فترة اقامة بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين على الرغم من عدم تأهل منتخبنا الوطني.



وتأتي رغبة ادارة «العنيد» بسبب مشاركة المحترفين البحرينيين عبدالله الهزاع وعلي حرم مع منتخب بلادهما في البطولة وهو ما يعني تأثر الفريق بشكل واضح في حال غيابهما عن العديد من المباريات في الدوري الممتاز الذي سينطلق 19 نوفمبر الجاري.



الى ذلك، يعمل الجهاز الفني للتضامن على تجهيز لاعب الوسط راشد فراج خلال الفترة الحالية بعد تعرضه للاصابة في العضلة الخلفية وغيابه عن التدريبات والمباريات.



واتفق الجهازان الاداري والفني في «العنيد» على مواجهة نادي الساحل وديا الجمعة المقبل بعد ان تواجها الخميس الماضي وانتهت المباراة بفوز التضامن 2-0.