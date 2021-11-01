يحيى حميدان



يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه الجديد، التونسي نبيل معلول، وبحضور كل اللاعبين باستثناء المدافع عبدالعزيز ناجي ويوسف الرشيدي المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي حاليا، على أن يشاركا في التدريبات رفقة زملائهما مطلع الأسبوع المقبل عقب عودتهما من أوزبكستان بعد غد الاربعاء. هذا، وشعر المحترف المغربي مهدي برحمة ببعض الآلام خلال تدريب أول من امس وتوجه للعيادة للحصول على العلاج اللازم.



كما انضم طلال جازع للتدريبات أول من امس بشكل رسمي بعد خوضه تجربة احترافية مع ظفار العماني والشحانية القطري في الموسمين الماضيين، وهو ما يعزز من قائمة المدرب معلول قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز يوم 19 نوفمبر الجاري.