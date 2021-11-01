توج رجال منتخبنا الوطني للاسكواش أبطالا للبطولة الخليجية الاستثنائية التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 24 حتى 30 اكتوبر الماضي، وكان رجال الأزرق عند الموعد عندما تألق الثلاثي عمار التميمي وفلاح فايز ومحمد التركي وتغلبوا على منتخب قطر 3-0 ليحصل منتخبنا على الذهبية وتذهب الفضية للعنابي فيما حصل منتخب البحرين على البرونزية.



وكان حفل الختام قد اقيم امس الاول في مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش بمنطقة جنوب السرة تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وبحضور رئيس اللجنة التنظيمية للاسكواش وليد الصميعي ونائب المدير العام للهيئة علي مروي ونائب رئيس الاتحاد حامد العمران وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وفود الدول المشاركة.



وقد شهد اليوم الختامي المباراة النهائية للفرق تحت 17 سنة وتمكن منتخب قطر من تحقيق مفاجأة بالفوز على الكويت 2/ 1 ليحصل العنابي على الذهبية وحصل الأزرق على الفضية فيما حققت السعودية البرونزية. وفي حفل الختام وزع كبار الحضور الكؤوس والميداليات على اللاعبين والفرق الفائقة، وقدمت اللاعبين عريفة الحفل وعضو اللجنة النسائية د.لينا العجمي، وتخلل الحفل تقديم الدروع التذكارية للوفود وحصل الوفد العماني على كأس الفريق المثالي.



وجاءت الكويت على قمة جدول الترتيب بالحصول على 5 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وجاءت السعودية بالمركز الثاني وقطر ثالثة والبحرين رابعة.



من جانبه، ابدى لاعب منتخب الكويت علي الرامزي سعادته بالحصول على ذهبية الفرق وثلاث ميداليات ملونه في الفردي مشيرا الى ان تربع الأزرق على قمة عرش البطولات الخليجية نتاج عمل متواصل ومدروس من قبل اتحاد الاسكواش والمتمثل بلجنة المنتخبات. وشكر الرامزي اتحاد الاسكواش لتوفيره كل الإمكانيات للنهوض باللعبة بشكل عام.