استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة علي بن عبدالله بن زيد آل محمود سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى الكويت.



وقال الخالد خلال اللقاء ان العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر الشقيقة علاقات متميزة وعميقة قوامها الاخوة والتاريخ المشترك، ونتطلع الى تعزيزها في كل الجوانب خدمة لبلدينا وللشعبين الشقيقين الكويتي والقطري.



من جانبه، وصف السفير القطري العلاقات الثنائية بالنموذجية والراسخة، معربا عن حرص بلاده على تعزيزها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تدفع الى مزيد من الارتقاء والتطور بين البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الحفاوة التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية القطرية في الكويت، آملا من الله العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن تبقى واحة من الأمن والأمان.