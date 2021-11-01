عبدالعزيز الفضلي



ترأس وزير التربية د.علي المضف اجتماعا موسعا ضم الوكلاء المساعدين ووفدا من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بحضور وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، وذلك لمناقشة وبحث آلية التعاون المشترك لإدخال خدمات إلكترونية في تطبيق سهل.



من جانبها، أكدت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس دور وزارة التربية بتمهيد الخدمات التي تقدمها للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «تطبيق سهل».



وأشارت الفارس إلى حرص وزارة التربية على تقديم خدمات تمس شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي من ضمنهم الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملون بالمدارس، مضيفة أن التعاون المشترك بين وزارتي التربية والأشغال يسعى الى تقديم أفضل الخدمات في الميدان التربوي.



هذا، وضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والسفارة الأميركية ومتابعة للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية عقد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان اجتماعا مع كل من مستشار العلاقات العامة بالسفارة الأميركية ستيفن كوتشوبا والملحق الثقافي كاثرين غاري والمستشار التربوي للدراسات في الجامعات الأميركية كارين نصرالله ومدير مكتب الامديست سمر خليف والوفد المرافق لأعضاء السفارة جانس كوين ورولا فضل الله بحضور الموجه الفني العام للغة الإنجليزية سوزان البشيتي، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات المتعلقة بالتعليم والتعاون العلمي ومتابعة تنفيذ البرامج المختلفة مثل برنامج الإرشاد الأكاديمي الجامعي في المدارس الحكومية وبرنامج الشهادة المهنية لتدريس اللغة الانجليزية PCELT وبرنامج فلبرايت Fulbright وبرنامج YES للتبادل الثقافي والتعليمي بالإضافة الى برنامج الأكاديمية الأميركية للتعليم.