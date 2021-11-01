عبدالعزيز الفضلي



فوجئت ولية أمر إحدى تلميذات الصف الأول ابتدائي من فئة غير محددي الجنسية «البدون» امس بطرد ابنتها من مدرسة حكومية تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بعد ان باشرت دوامها المدرسي منذ بداية العام الدراسي الحالي.



وقالت ولية أمر التلميذة لـ «الأنباء» انه تم تسجيل ابنتي في المدرسة حسب النظم واللوائح والشروط التي أعلنت عنها الوزارة، مشيرة إلى ان جميع إخوانها في المدارس الحكومية. وأضافت انه أسوة بأشقائها تم تسجيلها في المدرسة مع تقديم كل المستندات المطلوبة إضافة إلى ان بطاقتها الأمنية صالحة ولا توجد أي من الأمور التي تعيقها.



وأوضحت انه تمت الموافقة عليها من قبل المسؤولين في منطقة الفروانية التعليمية ودخلت صفها الأول منذ بداية العام الدراسي، مشيرة الى انها فوجئت امس عندما أبلغوها بإخراج التلميذة من الصف إلى خارج سور المدرسة. وأوضحت انها راجعت المنطقة ورد عليها المسؤولون «اذا موعاجبچ راجعي وزارة التربية»، لافتة إلى انه لا يمكن لأي كان أن يقبل بتصرف المنطقة بهذه الطريقة.



وأكدت أنا أملي بالله كبير وثم بوزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب اللذين من المستحيل ان يقبلا بهذا الظلم وإخراج تلميذة عمرها 6 سنوات من المبنى المدرسي رغم انه تم تسجيلها وفقا للشروط المطلوبة.



من جانبه، تفاعل وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب مع موضوع الطالبة خاصة ان جميع إجراءاتها سليمة ولديها بطاقة أمنية صالحة من الجهاز المركزي وتواصل اليعقوب مع ذويها، حيث أكد لهم انه لن يقبل بالظلم وسيتابع الموضوع شخصيا.



من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا بتشكيل لجنة المقابلات للمتقدمين للعمل بوظيفة عامل نظافة، وذلك للسد النقص في المدارس وكلف د.اليعقوب في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه مدير إدارة الخدمات العامة السابق في التربية ومدير الشؤون الإدارية بمنطقة الفروانية التعليمية حاليا فهد الحيان لرئاسة لجنة المتقدمين من الإناث إضافة الى 9 أعضاء، وتأتي هذه الخطوة بمبادرة طيبة من الوكيل اليعقوب لاختيار الحيان كونه يتمتع بخبرة كبيرة في هذا الجانب وأهلا لهذه الثقة.



أما بالنسبة للجنة المقابلات للذكور فقد تم تكليف مدير إدارة الخدمات العامة فراس كرتش بالاضافة الى 9 أعضاء.



وحدد الوكيل اليعقوب مهام اللجنة تسلم الطلبات المنطبق عليها الشروط من لجنة سحب ومراجعة ومطابقة مستندات المتقدمين للتعاقد بوظيفة (عامل نظافة وفق التنظيم المحدد سابقا وتسلم جدول بأسماء ومواعيد المقابلات المحددة من قبل لجنة سحب ومراجعة ومطابقة مستندات المتقدمين للتعاقد بوظيفة (عامل نظافة) مؤكدا إجراء المقابلات وفق الشروط والتوصيات المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري



مع حصر النتائج ومخاطبة لجنة إنهاء الإجراءات والتعاقد بأسماء المجتازين للمقابلات مباشرة، وكذلك قيام اللجنة بعمل تقرير دوري يتضمن إحصاءات بما تم إنجازه من عمل. وأضاف: يراعي استكمال إجراءات التعاقد مع مجتازي المقابلات بنجاح بعد وصول كل الموافقات من الجهات الرسمية ويسلم المتعاقد معهم بوظيفة (عامل نظافة) العمل أولا بأول ويكلف رئيس اللجنة بتزويد اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بمحاضر الاجتماعات، على أن يثبت حضور الأعضاء الفعلي بالتوقيع على محاضر جلسات اللجان، ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.