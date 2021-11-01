غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه البلاد متجها الى مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الصديقة لترؤس وفد الكويت المشارك في (قمة قادة العالم) والتي تنطلق من خلالها الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تبدأ أعمالها اليوم.



ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.