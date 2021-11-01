شارك القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة، الذي قال البعض إنه قتل والبعض الآخر إنه مختبئ في باكستان، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء أمس الأول في قندهار جنوب أفغانستان، في أول ظهور علني له منذ تعيينه في 2016.



وقالت حكومة طالبان في رسالة امس، إن «أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زادة ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل». وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي لتأكيد المعلومات.



وذكر مصدر محلي أن الملا اخوند زادة وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يسمح بالتقاط أي صورة له.



وفي هذا التسجيل الصوتي الذي تم توزيعه يسمع صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية، كما يسمع وهو يصلي خصوصا على أرواح «شهداء» طالبان، ويقول «جزى الله خيرا شعب أفغانستان الذي قاتل الكفار والقمع طوال عشرين عاما».