سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم



بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر بيان صباح امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل. وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» إن جهودا حثيثة تبذل ومشاورات واتصالات تجرى حاليا لإنجاز التقرير الأول عن «العفو الكريم» بأسرع وقت ممكن. من جانب آخر، قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.حمد المطر، إن اللجنة ستلتقي وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قريبا بحضور ممثلين عن الاتحادات الطلابية في جميع الأفرع لمناقشة قضية زيادة رواتب الطلبة المبتعثين «خصوصا أن الزيادة الأخيرة كانت قبل 5 سنوات». وأوضح المطر انه استمع إلى مشاكل الطلبة خلال تواجده في لندن مؤخرا، كما استمع إلى معاناة أولياء الأمور نتيحة تضخم الأسعار في أوروبا وأميركا ومعظم دول الابتعاث. وأضاف: الآن اللجنة لن تألو جهدا في توفير السبل الكفيلة بزيادة التحصيل العلمي لأبنائنا المبتعثين. من جهة ثانية، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب مبارك العرو، إن اللجنة عقدت اجتماعا وانتهت إلى انتخابه رئيسا لها وتزكية النائب يوسف الغريب مقررا، كاشفا عن أن اللجنة ستحدد آلية عملها خلال دور الانعقاد الحالي في اجتماع يعقد الأربعاء المقبل.