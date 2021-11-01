قال المهندس ماجد ابو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة إنه يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس وبداية الليل خلال شهر نوفمبر المقبل واحدا من أغرب النجوم الذي يعرف بإسم " الغول " ضمن نجوم" فرساوس"، والذي يمكن رؤيته بالعين المجردة .

وأشار ابو زاهرة في بيان إلى أن " الغول " تسمية أطلقت على هذا النجم قديما حيث تم ربطه بأسطورة الوحش المخيف " ميدوسا " فهي حسب الأساطير الخرافية إمراة بشعة تحول شعرها إلى أفاعي وكل من ينظر اليها يتحول فورا إلى حجر .

واكد انه علمياً وبعيدا عن الخرافات والأساطير فإن " الغول " نجم متغير ، بمعنى أن لمعانه يزداد ويتقلص عند رصده .

وقال "هناك العديد من النجوم متغيرة اللمعان في السماء ولكن نجم الغول ربما يكون اكثرها شهرة جميعا، فهذا النجم يسطع ويخفت يشكل منتظم جدا فهو يكمل دورة واحدة في يومين و 20 ساعة و 49 دقيقة، إضافة إلى أن كاملة دورته مرئية للعين المجردة وحدها" .

وأضاف " الراصدون القدماء للسماء عرفوا عن تغير لمعان هذا النجم و اطلقوا عليه " الغول " - لقيامه بسلوك غريب في سماء مليئة بنجوم ثابتة اللمعان ".

وأوضح أنه يمكن رصد نجم "الغول" بسهوله بالنظر إلى الأفق الشمالي الشرقي في الوقت الحالي ويمكن الأستعانه بمجموعه نجوم ذات الكرسي كاسوبية التي تشبه حرف (W) او (M) كدليل يحدد موقع " نجم الغول ".

وتابع ان هذا النجم سوف يشاهد بداية الليل في الخريف بالأفق الشمالي الشرقي ويسطع عاليا في الشتاء و الى الشمال الغربي بحلول الربيع ، وذلك كله نتيجة لحركة الكرة الأرضية حول الشمس ، ويمكن ملاحظة تغير لمعان هذا النجم بسهوله فعندما يكون في قمة سطوعه يكون ثلاثة مرات اكثر بريقا مقارنه عندما يكون خافتا .

وأوضح أن السبب في تغير لمعان نجم الغول يرجع إلى حقيقة انه عبارة عن " ثنائي كسوفي " وهو نظام يتكون من نجمين احدهما خافت والأخر ساطع يدوران حول بعضها البعض ومن الأرض يقع مستوى مدار هذا الثنائي النجمي باتجاهنا تماما ولذلك عندما يقع النجم الخافت أمام النجم الساطع نحن نرى أن النجم خفت لمعانه.