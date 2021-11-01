أعلنت "المؤسسة الألمانية لسكان العالم" أن نمو سكان العالم تراجع بمقدار نحو الثلث في سياق انخفاض معدلات المواليد في العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت المؤسسة اليوم الاثنين أن معدل المواليد منذ عام 1990 انخفض من متوسط 2ر3 طفل لكل امرأة إلى 3ر2طفل حاليا.

ورغم ذلك رصدت المؤسسة تباينا ملحوظا في معدلات المواليد بين البلدان والمناطق، حيث يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء أعلى معدل مواليد بواقع 7ر4 طفل لكل امرأة، بينما يبلغ 8ر1 طفل في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وبحسب البيانات، يبلغ عدد سكان العالم حاليا حوالي 9ر7 مليار نسمة.

وعزت المؤسسة ارتفاع معدلات المواليد على وجه الخصوص إلى نقص وسائل منع الحمل الحديثة وحمل المراهقات. وبحسب البيانات، فإن حوالي 50% من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء لا تتوفر لديهن وسائل لمنع الحمل، ويمكن إرجاع 16% من الولادات هناك سنويا إلى حالات الحمل في سن المراهقة. وفي ألمانيا، تمثل حالات حمل المراهقات 1?? فقط من جميع الولادات كل عام.