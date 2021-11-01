أصيب عدد من الأشخاص إثر اصطدام قطارين في سالزبوري بجنوبي انجلترا وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الحادث وقع عندما خرجت عربة عن مسارها بعد اصطدامها بجسم ما، ثم اصطدم قطار ثان بها بعد تضررت الاشارات.

وقالت شرطة النقل البريطانية (بي تي بي) إن "عددا من الأشخاص" أصيبوا في الحادث الذي وقع في نفق فيشرتون بالقرب من طريق المؤدي إلى لندن داخلالمدينة.

وجاء في بيان لشرطة النقل صدر في ساعة متأخرة من ليل الأحد إن "معظم المصابين قادرون على السير لكن عددًا قليلاً من بينهم السائق نقلوا إلى المستشفى حيث يجري تقييم إصاباتهم".

وقال متحدث باسم شبكة السكك الحديدية إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة من مساء الأحد بين قطار متجه من بورتسماوث إلى بريستول وآخر متجه من محطة ووترلو في لندن إلى هونيتون.