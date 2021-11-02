حنان عبدالمعبود



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تستعد لإجراء تغييرات واسعة في المناصب الإشرافية من المحتمل أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، مبينة أن هذه التغييرات تأتي لمواكبة الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي تم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل اشهر وتم إرساله إلى الوزارة للعمل به.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن التغييرات الجديدة ستشمل عددا من مديري المناطق الصحية والمستشفيات إضافة إلى مديري الإدارات الفنية الإدارية إضافة إلى تسكين عدد من الوظائف الإشرافية المستحدثة في الهيكل الجديد والذي انتهت الوزارة من اختيارهم حسبما ذكرت المصادر.



وأشارت إلى أن هناك بعض المديرين سبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ سيتم شمولهم في هذه الحركة وستتم إعادتهم إلى مناصبهم السابقة والتي سبق وتم نقلهم منها، متوقعة أن يتم استحداث مسميات جديدة بإدارات المناطق الصحية سيكون ضمن الهيكل الجديد وسيتم العمل فيه، حيث سيكون هناك مدير عام للمنطقة يندرج عنه عدة مديرين منها الفني والمالي والإداري.