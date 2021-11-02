شكر القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم كل من سهل مهمته وساعده على تحقيق ما استطاع انجازه خلال فترة عمله في الكويت التي امتدت لسنة.



وقال قبيل ساعات على مغادرته الكويت: «انوه بفريق عمل السفارة من ديبلوماسيين واداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية ـ الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين، كما اخص بالشكر وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، على كل ما قام ويقوم به من أجل لبنان، ونحن نعول عليه وعلى حكمته وبعد نظره وديبلوماسيته لإيجاد المخارج المناسبة لهذه الأزمة العابرة بين لبنان واخوته في دول الخليج العربي».



وأضاف القائم بالأعمال: «الكويت ساحرة، تعشق عمق ثقافة أبنائها وسعة معرفتهم، كما ننحني اجلالا لفسحة الحرية والديموقراطية الكبيرة التي ارساها حكم آل صباح لها، وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن سبقه من أمراء هذه العائلة الكريمة، المحبة للبنان واللبنانيين.. شكرا كويت العز، وعلى أمل اللقاء القريب».