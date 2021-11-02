جدد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي التزامه بالقيام بالإجراءات اللازمة لمنع تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون عبر مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المعابر الحدودية والموانئ البرية والبحرية. وأضاف مولوي - في تصريحات صحافية أمس إن ضمان أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وأمانها وأمن مجتمعها هي من أبرز النقاط التي يجب العمل عليها، مشددا على أن الوقت الآن ليس للكلام، ولكن للعمل والبدء فورا بتطبيق الإجراءات المطلوبة وإنجاز إصلاحات شاملة كخطوة أولى لترميم العلاقة مع الدول العربية الشقيقة.



وشدد مولوي على أن لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه العرب وخصوصا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، معتبرا أن لبنان لا يحتمل أن يكون في عزلة عن محيطه العربي الذي لطالما وقف إلى جانب الشعب اللبناني في أصعب الظروف، وأنه لا يمكن لأحد تغيير هوية لبنان العربية، ولا يمكنه أن يكون منصة للهجوم على أي دولة شقيقة انطلاقا من ثوابت المصلحة الوطنية.



وكان مولوي قد قام بزيارة لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت قبل أيام، وأكد خلالها حرص اللبنانيين على الأمن المجتمعي للدول الصديقة والشقيقة خصوصا المملكة العربية السعودية وسلامتها، موجها أمن مطار رفيق الحريري الدولي إلى ضرورة التشدد لأقصى درجة في عمليات التفتيش لضبط كل المعابر لمنع أي أذى ممكن ان يصدر من لبنان، وطلب مولوي من الدول الشقيقة والصديقة الحرص على مصالح اللبنانيين الذين يعتمدون على علاقاتهم التجارية وتصدير منتجاتهم للخارج، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستضاعف كل إمكاناتها وستتشدد بالمراقبة لإيقاف عمليات التهريب.