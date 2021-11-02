عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لأعمال شراء وتجديد رخص برنامج Adobe مع تقديم خدمات الدعم الفني لها.



وأضافت المصادر أن آخر موعد لتقديم العطاءات 22 الجاري، ومدة تنفيذ العقد 3 سنوات، ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.



ولفتت المصادر إلى أن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام 2021.