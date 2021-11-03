استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي الأول في الشركة خالد فيصل المطوع، السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، ونائب رئيس البعثة جيم هولتسنايدر، وذلك يوم الإثنين الماضي في الشركة.



وقد ناقش الطرفان العلاقات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع والشركات الأميركية، وبحثا فرص تعزيز العلاقات من خلال عقد المزيد من الشراكات مع العلامات التجارية الأميركية في مختلف القطاعات كقطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الملابس والمعدات الرياضية وقطاع الأدوية والرعاية الصحية وغيرها لطرحها في السوق الكويتي.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع: «نحرص دائما في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على تعزيز علاقاتنا مع الشركات التجارية الأميركية لطرح أجود منتجاتها في السوق الكويتي والتي تلبي طلب العملاء وتلقى استحسانهم. سعيدون جدا بزيارة السفيرة الأميركية لدى الكويت السيدة ألينا رومانوسكي، التي هي موضع تقدير ونتطلع إلى استقبالها مجددا لبحث المزيد من الفرص التجارية الثنائية».



وتعد شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من أكبر الشركات التجارية في الكويت تدير عملها في قطاعات مختلفة وتمثل أكثر من مائة علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة، وتقوم بتوفير العديد من المنتجات لمختلف شرائح المجتمع في السوق المحلي.