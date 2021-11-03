دمج القطاعات المالية والإدارية والخدمات في المناطق وإلغاء «نائب المدير» بالمستشفيات

استحداث «رئيس الهيئة الطبية» في المستشفيات وتحديد اختصاصاته في 5 أقسام

حنان عبدالمعبود



حصلت «الأنباء» على جزء من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة فيما يختص بالمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية.



وفيما يختص بالمناطق الصحية جاء تقسيمها إلى مدير المنطقة، وتتفرع منه تسعة تخصصات، هي:



مدير المستشفى أو المركز ومركز نقل الدم ومكتب الشؤون القانونية ورئيس الرعاية الصحية، ومن ثم خمسة مراقبين منهم الهندسة الطبية والخدمات الصيدلانية والشؤون الهندسية ونظم المعلومات وأخيرا مراقب الدعم الإداري والمالي وهو الجديد، ويشتمل على قسم الدعم الإداري وتتبعه 4 شعب، وقسم الدعم المالي وتتبعه 3 شعب، وأخيرا قسم الخدمات وتتفرع منه 5 شعب.



وبالنسبة إلى إدارة المستشفيات، شهدت إلغاء مسمى نائب المدير حيث يتدرج بعد مدير المستشفى 13 مراقبا منها ما هو مستحدث كليا أو ما تم دمجه تحت مسمى واحد مثل شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامة المرضى ومراقب الدعم المالي والإداري والخدمات، وكذلك كان هناك استحداث لمسمى رئيس الهيئة الطبية والذي تحددت اختصاصاته في خمسة أقسام، ومنها الأقسام الطبية التي تشمل 30 قسما كحد أدنى وأقسام التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والمختبرات. بينما جاء مسمى رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة لتتبعه 12 قسما.