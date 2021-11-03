آلاء خليفة – ندى أبو نصر - عبدالله راكان



انطلقت صباح امس انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في 5 مواقع لجامعة الكويت متمثلة في الجابرية والعديلية والشويخ وكيفان ومدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، حيث تعقد هذه الانتخابات بعد انقطاع دام عاما ونصف العام بسبب جائحة كورونا، والتي يتم فيها اختيار اعضاء الهيئة الإدارية وعددهم 19 وأعضاء وفد المؤتمر وعددهم 35.



وقد تم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال اليوم الانتخابي، حيث يسمح للطالب الحاصل على التطعيم سواء بجرعة او جرعتين بالتصويت، أما الطلبة الآخرون فعليهم تقديم شهادة pcr تؤكد خلوهم من فيروس كورونا من اجل السماح لهم بدخول قاعة التصويت.



وقد جالت «الأنباء» على كليات جامعة الكويت بمختلف مواقعها، حيث كان الإقبال ضعيفا نوعا ما في ساعات الساعات الصباح الأولى عند فتح الصناديق الساعة 8 صباحا وبدأ في الازدياد الساعة 11 صباحا وزاد في فترة الظهيرة وما بين المحاضرات، وامتد التصويت حتى الساعة 5 مساء، كما قررت الهيئة التنفيذية بالاتحاد، وذلك للسماح لأكبر عدد ممكن من الطلبة بالمشاركة في عملية التصويت.



الشويخ هادئة



وفي موقع جامعة الكويت في الشويخ شهدت كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية اقبالا ضعيفا من الطلبة والطالبات.



وشددت اللجان المختصة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الطلابي مع التأكد من اثباتات الطلبة وأخذهم اللقاحات اللازمة وفقا للاشتراطات الصحية التي تطبقها جامعة الكويت.



العلوم الاجتماعية



وقال رئيس لجنة اقتراع الطلبة في كلية العلوم الاجتماعية سعد البوص ان اللجنة حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال عدم دخول أكثر من 3 طلبة اثناء التصويت.



وبين البوص أن العملية لانتخابية سارت على ما يرام دون أي مشاكل تذكر بالتعاون مع إدارة الامن والسلامة.



الحقوق



أما فيما يخص لجان كلية الحقوق، فقد أعربت رئيسة لجنة الطالبات عروب الدعيج عن ارتياحها من سير العملية الانتخابية دون أي مشاكل منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، مبينة أن الاقبال كان جيدا مع الأخذ بعين الاعتبار تباعد الطالبات والتأكد من اخذهن التطعيم قبل التصويت او تقديم شهادة PCR تؤكد خلوهم من فيروس كورونا.



من جانبه، قال رئيس لجنة الطلبة بكلية الحقوق سالم العصفور أن اللجنة شددت على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية مع ضرورة التباعد الطلابي داخل وخارج اللجنة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



مدينة صباح السالم الجامعية



وشهدت مدينة صباح السالم الجامعية انتخابات في 6 كليات. وهي: كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الإدارية وكلية الاداب وكلية التربية وكلية العلوم الحياتية.



فمن داخل كلية العلوم الإدارية قال رئيس لجنة الطلبة م.خالد الحربي، ان العملية الانتخابية تسير على ما يرام من دون أي مشاكل تذكر مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية.



ومن داخل لجنة الطالبات، أوضحت رئيسة اللجنة نورة ان الاقبال ممتاز وازداد في فترة الظهيرة.



العلوم الحياتية



وحول انتخابات كلية العلوم الحياتية، قالت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات عائشة الياسين، ان الاقبال كان خفيف في الساعات الأولى وازداد قبل غلق الصناديق.



من جانبه، ذكر رئيس لجنة الطلبة محمد الفضلي، ان اقبال الطلبة يكون بين المحاضرات الطلابية، مشيدا بالتزام الطلبة بتطبيق الاشتراطات الصحية.



ووجه الفضلي الشكر والتقدير للإدارة الجامعية على تذليل كل الصعوبات من أجل إنجاح العرس الديمقراطي.



التربية



وقال رئيس لجنة الطلبة بكلية التربية فيصل الكندري ان اجمالي المقترعين حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا بلغ 215 طالبا من أصل 653 طالبا.



اما في لجنة الطالبات فقالت رئيسة اللجنة حبيبة الشطي ان الاقبال ضعيف جدا وأرجعت ذلك الى أن غالبية المقررات الدراسية بكلية التربية تدرس حاليا أونلاين.



الآداب



قال رئيس لجنة الاقتراع طلاب ثامر الجنفاوي ان الانتخابات شهدت اقبالا كثيفا من قبل الطلاب منذ بداية فتح باب الاقتراع، مشيدا بإقبال وحرص الطلبة على المشاركة في عملية الاقتراع.



ومن داخل لجنة الطالبات قالت رئيسة اللجنة غدير الناشي ان الاقبال كان ضعيفا جدا لان غالبية دراسة طلاب كلية الاداب حاليا من خلال الاونلاين، لافتة الى ان هذا العدد ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية حيث كانت تشهد كلية الاداب إقبالا كبيرا من الطلبة على التصويت.



العلوم



من ناحيتها، أوضحت رئيسة لجنة الطالبات في كلية العلوم عهود المنديل ان الاقبال متوسط على المشاركة في الاقتراع



وأوضح رئيس لجنة الطلبة بكلية العلوم بدر بورمية ان الاقبال ضعيف على المشاركة في الانتخابات من قبل طلبة الكلية.



الهندسة والبترول



من ناحيتها، أفادت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات بكلية الهندسة والبترول حصة الراشد ان الاقبال جيد وازداد قبل غلق الصناديق.



ومن داخل لجنة الطلبة، قال رئيس اللجنة عبدالعزيز الشطي ان الاقبال كان اكبر من المتوقع، مشيدا بحرص الجميع على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.



الجابرية والعديلية



تزينت ممرات كلية الطب ومبانيها بالإعلانات الانتخابية للقوائم الطلابية المتنافسة،



وقال م.شبيب الزعبي مشرف بالهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت ومراقب الانتخابات في كلية الطب والطب المساعد انه في هذا العام هناك لجنتان للطلبة والطالبات فقط والاقبال ضعيف.



وأشار الزعبي الى ان الفترة التى سبقت الانتخابات كانت قصيرة للتحضير وواجهنا صعوبات في اختيار القاعات لان الدوام والمحاضرات عادت بشكل طبيعي.



ولفت الى ان الجميع ملتزم بالاشتراطات الصحية والعملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون اي مشاكل.



بدورها، قالت رئيسة اللجنة في كلية الطب المساعد دلال السبحان: حرصنا على ان تكون جميع الاستعدادات كاملة والالتزام بالاشتراطات الصحية ولكن الاقبال ضعيف بعض الشيء لان هناك بعض الخوف كما ان التجمعات الكبيرة ممنوعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وربما ايضا لان بعض الكليات مازالت الدراسة بها «اونلاين»، متوقعا زيادة الاقبال على التصويت بعد انتهاء المحاضرات.



كلية العمارة



من جانبها، قالت رئيسة لجنة الطلبة والطالبات في كلية العمارة اسماء الفيلكاوي، ان العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر والإقبال في ساعات الظهيرة جيد، لافتة الى ان بعض الكليات مازالت الدراسة بها أونلاين، لذا فقد شهدت بعض الكليات إقبالا ضعيفا من الطلاب على التصويت.



الشريعة



وفي موقع الجامعة بكيفان الذي يضم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية شهدت عملية التصويت لانتخابات الهيئة الإدارية اقبالا ضعيفا من جانب الطلبة سواء الطلاب أو الطالبات، كما لوحظ وجود ممثلين للائتلافية والاتحاد الاسلامي.



وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية «طلبة» عيد الرميش، ان الاقبال ضعيف، لافتا الى ان هذه الانتخابات تعقد في ظروف استثنائية لذا استوجب على الجميع تطبيق كل الاشتراطات الصحية.



وأشار الرميش الى ان بوابات الجامعة لا تسمح بالدخول لغير المطعمين من خلال التأكد من تطبيقي هويتي ومناعة.



بدورها، قالت عضو لجنة الانتخابات في كلية الشريعة بنات منيرة عطاالله، ان الاقبال كان ضعيفا في الفترة الصباحية.



من جانبه، اشاد رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري بسلاسة سير انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة.



وذكر السويري في تصريح خاص لـ«الأنباء» اثناء تواجده بكلية العلوم الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية، انه يقوم بعمل جولة على كل كليات جامعة الكويت بمختلف المواقع التي تشهد انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، مشيدا بحرص طلبة وطالبات جامعة الكويت على المشاركة.



وأفاد السويري بأن الانتخابات العام الحالي تعد استثنائية كونها جاءت بعد انقطاع دام عاما ونصف العام بسبب جائحة كورونا.



ووجه السويري رسالة للقوائم الطلابية، مؤكدا ان الهيئة التنفيذية تقف على مسطرة واحدة من كل القوائم وعلى الحياد وتقوم بدورها في الاشراف على الانتخابات.

من أجواء الانتخابات



٭ التزمت معظم اللجان الانتخابية بفتح الصناديق الساعة 8 صباحا والاغلاق عند الساعة 5 عصرا كما قررت الهيئة التنفيذية.



٭ بعض اللجان فتحت صناديقها بعد الساعة 8 صباحا وذلك بسبب تأخر مندوبي ومندوبات القوائم في الحضور.



٭ خلت ساحات الحرم الجامعي من الشيلات والصيحات الانتخابية التي كانت تميز الجامعة في انتخابات السنوات القادمة.



٭ خلت الجامعة من توزيعات ممثلي القوائم للعصائر والمأكولات الخفيفة على طلاب الجامعة كما كان يحدث في السابق.



٭ من الملاحظ غياب لافتات القوائم التي كانت تسطر عليها أسماء المرشحين واقتصرت فقط على لافتات القائمة الائتلافية.



٭ كانت الطالبات أكثر حماسا من الطلبة من ممثلي القوائم الطلابية في التجول بالحرم الجامعي والتأكد من ان زملاءهن قد شاركن في التصويت مرددات «صوتي. صوتي».



٭ كان من الملاحظ عدم معرفة بعض الطالبات آلية التصويت حيث لاحظنا دخول طالبات من كليات أخرى للتصويت بكليات أخرى غير كلياتهن قائلات «يصير اصوت»، وقد قوبل طلبهن بالرفض من قبل رؤساء اللجان.



٭ قامت إدارة الامن والسلامة ممثلة بموظفي وموظفات الإدارة بمجهود كبير لتنظيم دخول وخروج الطلبة والطالبات الى قاعات التصويت، فلهم كل الشكر والتقدير.



٭ كل الشكر والتقدير لجميع ممثلي الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت على جهودهم المبذولة لإنجاح العرس الديمقراطي.



٭ كان هناك تواجد امني في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية.