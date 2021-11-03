القاهرة - سامي عبدالفتاح



سجل المدرب المصري الكبير طلعت يوسف، المدير الفني للإسماعيلي، الاستقالة الأولى بالموسم الكروي الجديد بعد جولتين فقط من عمر الدوري، وذلك احتجاجا على تصريحات رئيس النادي الجديد يحيى الكومي عقب فوزه في الانتخابات التي قال فيها انه قد يقيل يوسف إذا لم تتحسن عروض الفريق وسيستقدم مدربا أجنبيا، الأمر الذي دفع المدرب ليخرج أمس ويصرح: «أرفض تجاوزات الكومي، وكنت أتوقع عقب فوزه بالانتخابات أن يتصل بي للاطمئنان على صحتي بعد إصابتي بكورونا لكن ذلك لم يحدث بل تحدث عني بسخرية».



يذكر أن طلعت يوسف لم يتواجد مع فريقه في المباراتين اللتين خسرهما «الدراويش» بالجولتين الأولى امام الأهلي 0-4 والثانية أمام سيراميكا كليوباترا 1-2، لوجوده تحت العلاج من مرض كورونا.



ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي غدا مع البنك الأهلي ضمن الجولة الثالثة.



وفى ختام الجولة الثانية، تعادل المصري وسموحة سلبيا، كما فاز المحلة على الشرقية للدخان 3-2.



يذكر أن الجولة الثالثة ستختتم الجمعة بلقاء القمة رقم 123 بين الأهلي والزمالك، حيث يتوقف الدوري بعدها لبدء معسكر المنتخب المصري استعدادا لمباراتي أنغولا والغابون يومي 12 و15 نوفمبر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.