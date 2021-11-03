مبارك التنيب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون، وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد، أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ممثلة في إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت إحصائية تتضمن عددا ممن تم إبعادهم عن البلاد.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المبعدين قد بلغ 2190 خلال شهر أكتوبر من الفترة من 1 أكتوبر حتى أمس.