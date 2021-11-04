القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة ومتجاوب مع رؤيتنا في التطوير والتجميل

معالجة التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة ويجب إعادة النظر ببعض القوانين لردع الخارجين على القانون



أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن طريق التقدم والتنمية والنجاح لن يتأتى إلا من خلال العمل المشترك والفريق الواحد والتنسيق الدائم بعيدا عن الإجراءات الروتينية البطيئة.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الحادي عشر الذي عقد صباح أمس في غرفة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور كل من اللواء خالد فهد نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية، ونائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل الجمعة، والوكيل المساعد لشؤون البيئة د.عبدالله الزيدان، ونائب المدير العام لقطاع التنمية والتراخيص في الهيئة العامة للصناعة سند العجمي، ومدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، ومدير صيانة هندسة طرق العاصمة وزارة الاشغال م.عايد العازمي، ومدير إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.سالم الحاي، ومدير إدارة النقع البحرية مؤسسة الموانئ الكويتية أنور عبدالعزيز الماضي.



وقال الخالد إن إشراك مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمشاركات الشعبية في تنفيذ خطط المحافظة نحو التطوير والتجميل يأتي من إيماننا الراسخ بأهمية ودور تلك القطاعات في الدفع برؤيتنا الى تحقيقها، مبينا ان الحس الوطني الذي يجمعني معكم والانجازات التي تحققت تمت بفضل من الله ثم بجهودكم وهي السطر الاول من الصفحة الاولى من تطلعاتنا المأمولة والكل متعاون رغم التحديات ولكم منا كل الشكر والتقدير.



وأضاف: الوقت يداهمنا ولا مجال بعد لإضاعته فتحملونا على إلحاحنا الدائم في سرعة الإنجاز ومتابعة المشاريع المستهدفة التي تصب في مجملها في خدمة الوطن وأبنائه الكرام، مشيرا الى أن موضوع كتابنا وكتابكم لم يعد يجد نفعا في هذا الوقت والحل يكمن على الطاولة وجها لوجه أو في الميدان.



واستعرض الاجتماع أيضا الاجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجهات المشاركة حيال الاعمال المكلفة لاسيما ما يتعلق منها بتجميل وتطوير مناطق محافظة العاصمة، وإزالة المجسمات القديمة وإشراك القطاع الخاص في التجميل من إقامة النصب التذكارية والزراعات التجميلية للمسطحات الخضراء الى جانب مناقشة الخطة التنفيذية لسوق الصفارين ونقعة الشملان.



وحول ما تم استعراضه من واقع سرقات الاملاك العامة التي انتشرت مؤخرا في البلاد، ذكر أنه من غير المعقول سرقة 520 غطاء صرف منهول في وضح النهار، كما ان معالجة التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة، ونحتاج الى إعادة النظر ببعض القوانين لتكون رادعة للخارجين على القانون وسيفا مصلتا في وجه سراق الأملاك العامة.



وفي ختام الاجتماع، أعرب عن شكره وتقديره الى مدير عام البلدية ونائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على جهودهم وتعاونهم الدائم في إزالة المخالفات في مناطق العاصمة.