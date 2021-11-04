الخياط: «البلدي» وافق على مقترحاتنا للمساحات التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها مع الشركات بموقع الجسر



عاطف رمضان



أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان المجلس تصدى لمشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد بشكل خاص، مشيرا الى عقد جلسة خاصة خلال عطلة، معربا عن امله في تزويد «البلدي» بالبيانات والمعلومات لسرعة الربط مع الجهات والخروج بدراسات نهائية وفق مقتضيات القانون.



جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب العرض المرئي لموقع جسر جابر الذي قدمه م.عبدالرحمن الهولي من الهيئة العامة للطرق والنقل البري امس بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة د.حسين الخياط وعضو مجلس الادارة حامد العلبان، وعدد من أعضاء المجلس.



وأضاف العتيبي أن المجلس خصص أنشطة تستخدم في بعض الجزر سواء كانت ترفيهية او تجارية وغيرها، مبينا ان دوره انتهى الا اذا كانت هناك توسعة او أنشطة جديد مستقبلا فان المجلس سيكون له دور في هذا الشأن، مشيرا الى انه تم خلال العرض المرئي استعراض كل ما يخص الاستثمار في الجزيرتين الواقعتين بجسر جابر بالإضافة الى حرم الطريق الشمالي والجنوبي.



وتابع: ما رأيناه في العرض المرئي يدعو للفخر، ونتمنى ان ترى تلك الأعمال النور قريبا، وهذا العمل مشرف وأشعر بالسعادة عندما أرى قرارات المجلس البلدي تدخل حيز التنفيذ بهذه السرعة وهذا هو الهدف المنشود في كل مشاريع الدولة، معربا عن امله في ان تحذو جميع الجهات الحكومية والمشاريع التنموية والإنشائية حذو هذا المشروع.



وذكر ان «البلدي» هو البوابة الأولى لانطلاق المشاريع، مشيرا الى ان المجلس يأخذ آراء جميع الجهات في الدولة ويستعرضها ويتخذ فيها قرارا حسب نص القانون، والقرار مرهون بجودة هذه الدراسات، وان تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د.حسين الخياط ان الهدف من العرض المرئي والزيارة لمواقع المشروع التعرف على مواقع الاستثمار في الجزر، مشيرا الى وجود تعاون بين هيئة الطرق والمجلس البلدي، لافتا الى أن دور المجلس مهم في إقرار المقترحات المقدمة من قبل الهيئة لاستغلال الجزر بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وذلك عبر جلسة استثنائية خاصة في فترة اجازة المجلس البلدي.



وقال الخياط: نتطلع الى ان يكون هناك مزيد من التعاون بين هيئة الطرق و«البلدي» خاصة ان مجال واختصاصات هيئة الطرق يتطلب وجود هذا التعاون، وعرضنا على «البلدي» من خلال مجلس الوزراء والبلدية مقترحات للمساحات التي من خلالها يمكن ان يتم الاتفاق مع الشركات وتم قبول هذه المقترحات، مشيرا الى ان المزايدة حاليا تحت الدراسة والطرح من قبل المزايدين، وسيقدمون في شهر مارس المقبل العطاءات، والشركات التي تقدمت للمناقصة محلية وتتعاون مع أخرى عالمية في المستقبل لانجاز المشاريع.



وتابع: دورنا مساند فيما يخص حصول المزايد على التسهيلات التي يحتاجها لتنفيذ المشروع في اسرع وقت وبجودة عالية حتى يحقق الرفاهية.



بدوره، قدم م.عبدالرحمن الهولي من الهيئة العامة للطرق والنقل البري عرضا مرئيا حول مشروع تصميم وانشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد «الجسر الرئيسي وصلة الصبية» رقم هـ ط/ 140، وتحدث عن نبذة عن المشروع الذي يبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر عند ميناء الشويخ حتى طريق الصبية السريع الى مدينة الصبية الجديدة بطول اجمالي للجسر يبلغ 36.140 مترا.