أحمد الفضلي



يستعد الفنان القدير إبراهيم الصلال للعودة من جديد إلى الدراما الرمضانية بعد توقف دام قرابة ثلاثة أعوام قضاها الصلال بعيدا عن الأعمال الفنية التي تعرض في رمضان أو في الفترة الموسمية مكتفيا بالتواجد في الفعاليات الفنية أو الظهور عبر وسائل الإعلام الكويتية والخليجية.



من جانبه، أعرب الصلال عن بالغ سعادته بالعودة من جديد للساحة الفنية بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة مواسم، حيث كانت آخر مشاركة من خلال مسلسل «العاصفة» الذي عرض في رمضان عام 2018 وشارك من خلاله الى جانب كوكبة من نجوم الدراما الكويتية بقيادة منتج العمل الفنان عبدالعزيز المسلم.



وأضاف الصلال، خلال حديثه لـ «الأنباء»، ان ازمة كورونا التي مرت على البلاد مؤخرا كان لها دور كبير في التقليل من أعداد وقيمة الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي دفعني وعددا كبيرا من نجوم الساحة الفنية الكويتية الى الابتعاد قليلا لحين زوال هذه الغمة التي ولله الحمد بدأت تتلاشى، مشيرا الى انه توصل الى اتفاق مع المنتج أحمد البريكي والكاتب عبدالمحسن الروضان للمشاركة في عمل يتم التحضير له حاليا ويحمل الطابع الدرامي الاجتماعي ولم يتم تحديد الاسم حتى هذه اللحظة.



وعن دوره في المسلسل والنجوم المشاركة في العمل، افاد الصلال بأن المسلسل لايزال في مرحلة التحضيرات ويتم حاليا التواصل مع عدد كبير من نجوم الساحة الفنية الكويتية وإدراجهم ضمن طاقم الفنانين، ومن المقرر أن اجسد شخصية رجل كبير في السن يعاني الأمرين بسبب مشاكل تحدث له طوال حلقات العمل الممتدة إلى ثلاثين حلقة.