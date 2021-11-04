عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان حمد الراشد انه مع التطوير في الاغنية الشعبية لكن بشرط ان يكتب عليها «فن مطور»، وقال: التطوير ليس وليد اليوم بل موجود منذ فترة طويلة، لكن لابد عند التطوير ان نحافظ على هوية الاغنية الاصلية وألا نفقدها قيمتها للحفاظ على تراثنا الشعبي.



وأضاف: «أحببت الفنون الشعبية من مشاهدة تلفزيون الكويت، ففي الماضي كنت أتابع القناة الاولى والتي كانت تعرض برامج وسمرات بصفة مستمرة، فتأثرت بما كنت أشاهد ودخلت المجال من هذا الباب، وكانت بدايتي من خلال العدني واليماني»، مشيرا الى ان من يبدأ الغناء الشعبي من سن صغيرة هم ابناء الفرق الشعبية الذين ينشأون في جو فني شعبي.



ورد الراشد على من يقولون ان الفن السامري سينقرض، قائلا: «الناس يقولون ان السامري بدا يروح، لكن هذا الفن لن ينقرض ابدا، ولو ما في طلب عليه ما كان استمر الى يومنا هذا»، واستطرد: «بعض الصغار يطلب السامري في الاعراس لأنه يذكرهم بأهلهم الكبار»، مؤكدا على انه فن سهل على أي مطرب من حيث الكلام واللحن، وأكمل: «السامري يحتاج فقط مطرب يؤديه، وكل فنان يستطيع ان يغنيه بمجرد انه يجتهد في ذلك».



ولفت الراشد، اثناء استضافته في برنامج «ليالي الكويت»، الى انه لا يستطيع ان يستغنى عن الفن اليماني ابدا، كاشفا انه لحن مجموعة من الاوبريتات منذ عام 1991.