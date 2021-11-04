دارين العلي



دعت وزارة الكهرباء والماء موظفيها إلى ضرورة مراجعة المكاتب الإدارية لفريق نظام البصمة بهدف تعريف بصمة الموظفين الجديدة وإدراجها في النظام. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إنه تم اعتماد بصمة الوجه الجديدة بعد إجراء التجارب عليها عبر عدد من الموظفين قبل إدراجها الخدمة، لافتة الى انه سيتم إدراج جميع موظفي الوزارة سواء داخل المبنى الرئيسي او في المواقع الخارجية ضمن نظام بصمة الوجه لتفادي أي مشاكل قد تحدث في موضوع الانصراف والحضور. وأوضحت المصادر ان النظام أثبت فعاليته وتخطيه لعدد من الهفوات التي كانت موجودة في نظام البصمة العادية ومنها التحايل والمخالفات التي كانت تتم وقتذاك.



وذكرت المصادر ان هناك خطة زمنية لإدراج جميع الموظفين الذين يجب عليهم تفعيل بطاقة هويتي الإلكترونية، بالإضافة الى البطاقة الأصلية أثناء حضورهم لفريق البصمة ما يسهل عملية إدراجهم في النظام.