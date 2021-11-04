سعود عبدالعزيز



تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط شخصين حاولا التسلل إلى المياه الإقليمية للكويت وبحوزتهما مواد مخدرة.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن هذه العملية جاءت ضمن جهود قطاع أمن الحدود لمنع المتسللين والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود البرية والبحرية.



وعن تفاصيل العملية، قالت الإدارة إنه أثناء مراقبة الحدود البحرية عن طريق المنظومة الرادارية تم رصد هدف اثناء دخوله إلى المياه الاقليمية، وعلى الفور تم توجيه دورية بحرية للهدف وتم اعتراضه واستيقافه، واتضح أنه طراد يحمل شخصين متسللين من الجنسية الآسيوية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط المناطق التي تواجد بها الطراد برا وبحرا، وأثناء المسح تم العثور على جركل يحتوي على 20 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة.



وأكدت الإدارة انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.