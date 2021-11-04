أعلنت السلطات الأسترالية أن طفلة في الرابعة من عمرها كانت قد اختفت من مخيم ناء منذ أكثر من أسبوعين عثر عليها «على قيد الحياة وبصحة جيدة» في منزل مغلق.



واقتحمت الشرطة منزلا ببلدة كارنارفون التي تبعد 100 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب من المخيم في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) لتجد الطفلة كليو سميث قابعة في إحدى الغرف.



قال كول بلانش نائب مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية لتلفزيون محلي «حملها أحد الضباط بين ذراعيه قبل أن يسألها «ما اسمك؟»، لترد عليه «اسمي كليو». وأضاف أن السلطات احتجزت شخصا له علاقة باختفائها».



وكانت آخر مرة شوهدت فيها كليو في خيمة أسرتها في نحو الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 16 أكتوبر في مخيم بلوهولز شاكس النائي في ماكلويد، على بعد نحو 900 كيلومتر شمالي بيرث عاصمة أستراليا الغربية. وعندما استيقظ والداها في اليوم التالي، لم يجدا لها أثر.



وكانت الشرطة تخشى أن تكون قد وقعت ضحية جريمة خطف وعرضت مليون دولار أسترالي مكافأة لمن يقدم معلومات عنها.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في تغريدة «يا له من نبأ رائع يثلج الصدر. عثر على كليو سميث وعادت لمنزلها سالمة غانمة. استجيب دعاؤنا».