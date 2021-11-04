حنان عبد المعبود



أعلن مستشفى الفروانية عن استضافة المتخصصة في جراحات الشرج والمستقيم بجامعة سابينزا بإيطاليا البروفيسورة فالنتينا جياكاجليا بقسم الجراحة في الفترة من 18 الى 20 من ديسمبر المقبل وذلك لاجراء ‏فحوصات وجراحات في كل من عمليات البواسير بالدباسة الجراحية وضعف التحكم ‏في الإخراج والإمساك المزمن والباسور ‏الشرجي ‏بالمنظار والليزر والسقوط الشرجي.



وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام اكد د.زيد التميمي بقسم جراحة العظام بمستشفى الفروانية ان هشاشة العظام احد الامراض الشائعة عند كبار السن ويصيب النساء بنسبة اعلى من الرجال ويمكن تشخيصه عبر عدد من الفحوصات، مبينا ان من اهمها فحص الهشاشة BMD وفحص الغدة الدرقية ومستوى فيتامين د بالدم وفحص وظائف الكلى، وبعدها ظهور النتائج يتم تقييم الحالة وعلاجها حسب البروتوكول المتبع.