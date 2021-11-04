أعلنت وزارة الصحة رفع السعة الاستيعابية لجميع مراكزها الصحية إلى أكثر من 47 ألف مسحة أسبوعيا مع استمرار العمل بمراكز مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد لخدمة الطلبة وعموم المراجعين.



وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة د.فهد الغملاس لـ «كونا» ان الوزارة قامت بالتوسع في عدد المراكز التي تقدم الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والموجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية حتى بلغ عددها 12 مركزا موزعة على كافة المناطق الصحية بالبلاد.



وأضاف ان ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على الأمن الصحي بالبلاد مع عودة الحياة إلى طبيعتها واستكمالا لجهودها في مكافحة مرض «كوفيد ـ 19» خلال العامين الماضيين.



وأفاد بأنه إلى جانب تلك المراكز المستحدثة قامت الوزارة بإضافة خدمة مسحات PCR في مركز جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح لخدمة المركبات حتى تخطت الأعداد الكلية للفحوصات في المراكز المستحدثة 33 ألف فحص أسبوعيا.



ولفت الغملاس الى الفحوصات المقدمة والمتوافرة في مركز صبحان للفحص السريع بالمركبات ومحجر مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح والتي تصل سعتها الاستيعابية الاسبوعية الى 14 ألف فحص.



وأكد حرص الوزارة على بذل الجهود لتطوير الخدمات المقدمة فيما يخص مكافحة كورونا وتوفيرها للجمهور، مشيرا الى فتح باب الفحص للطلبة في جميع مراكز الفحوصات لتشمل جميع أيام الأسبوع على أن يتم حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.



ودعا المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالسلوكيات الوقائية والاجراءات الاحترازية ضد فيروس «كوفيد ـ 19» للحفاظ على النجاحات التي تم تحقيقها بالسيطرة على المرض وذلك عبر التعاون بين وزارة الصحة وجميع أفراد المجتمع.