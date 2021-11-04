استمراراً لدورها في دعم وإغاثة اللاجئين والنازحين السوريين، منذ بداية الأزمة، سيرت جمعية الرحمة العالمية القافلة الإغاثية رقم "444"، دعماً لأسر وعوائل اللاجئين السوريين في المخيمات الأردنية.

وفي هذا السياق قال رئيس مكتب سوريا وتركيا في جمعية الرحمة وليد السويلم: إن القافلة الإغاثية اشتملت على توزيع 1000 طرد غذائي للاجئي المخيمات، يحتوي الطرد الواحد، على كميات من الطحين والأرز والسكر والزيوت وغيرها من المواد الغذائية الضرورية، التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر أو أكثر.

وأوضح السويلم أن القافلة جاءت لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر التي لا تجد قوت يومها، وتعاني من أوضاع شديدة المأساوية، مضيفاً أن 1000 أسرة موزعة على مناطق عمان والرمثا وإربد وعجلون والمفرق والظليل ومعان والكرك، تسلموا مساعداتهم الغذائية، بواقع 5000 مستفيد من مساعدات القافلة.

من جهته، أفاد ممثل الرحمة العالمية في القافلة عبدالله عامر العجمي: أن الفرحة والبهجة علت وجوه العائلات اللاجئة، الذين واصلوا الشكر والدعاء لأهل الكويت على مايقدمونه لهم من عطاءات سخية ومساعدات إنسانية، مثمناً الدور الإنساني الكويتي في تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين، متوجهاً بالشكر العميق لوزارتي الخارجية الكويتية والشؤون الاجتماعية، في تيسير الإجراءات والجهود الداعمة والمساندة للمتضررين منذ اليوم الأول للأزمة السورية.