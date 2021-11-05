القاهرة - سامي عبدالفتاح



التاسعة مساء بتوقيت الكويت، سيكون موعد انطلاق كلاسيكو الأهلي والزمالك ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري بصافرة مصرية، بعد أن استقرت لجنة الحكام على اختيار الحكم الدولي محمد عادل لإدارة اللقاء الكبير بحضور جماهيري لأول مرة منذ نحو 8 سنوات. ويتميز لقاء القمة 123 بأكثر من لقطة ذات أهمية، أهمها انه مبكر جدا في جدول الدوري بعد أن اعتاد اتحاد الكرة المصرية أن تكون مباريات القمة بين الفريقين في آخر كل دور، لكن رابطة الأندية في موسمها الأول أصرت أن تكون القرعة غير موجهة فأسفرت عن المواجهة المبكرة، حيث رصيد كل فريق 6 نقاط من فوزين في الجولتين الأولى والثانية.



واللقطة الثانية أنها مواجهة بين كبيري التدريب في مصر، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (بطل دوري أبطال أفريقيا) والفرنسي باتريس كارتيرون (بطل الدوري)، وكل منهما يسعى في مواجهة اليوم للحصول على نقاط اللقاء والانفراد مبكرا بصدارة الترتيب. أما اللقطة الثالثة فستكون في المواجهة الخاصة جدا بين الحارسين محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد ابوجبل حارس الزمالك من خلال تنافسهما على حراسة مرمى منتخب مصر في الفترة المقبلة، إذ يسعى كلا الحارسين لضمان فرصة حراسة مرمى الفراعنة خلال مواجهتي أنغولا والغابون القادمتين، حيث سيخرج لاعبو الفريقين من القمة 123 إلى معسكر المنتخب في اليوم التالي مباشرة.



وقبل لقاء القمة 123 في ستاد القاهرة مساء اليوم، تقام 3 مباريات أخرى، فيستضيف سموحة نظيره الشرقية للدخان، فيما يجل إنبي ضيفا على غزل المحلة، بينما يستضيف فيوتشر نظيره المصري البورسعيدي.