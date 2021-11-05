قدم رئيس قسم الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي عددا من المقترحات التي تخدم المجلس الطبي، داعيا المسؤولين في وزارة الصحة إلى دراستها واعتمادها لتطوير الأداء ورفع الكفاءة.



وتضمنت مقترحات العتيبي ما يلي:



٭ صرف مكافأة الأطباء خلال جائحة «كورونا» وذلك لتسهيل متابعتهم لأي امر في الوزارة من خلال توفير مركز خدمة خاص بالأطباء في المستشفيات الحكومية لتسهيل مهمة مراجعة الطبيب للوزارة والمناطق الصحية.



٭ العمل علي تعديل القرار 5 لسنة 2010 للأطباء البشريين والأسنان والمتضمن تقليص المستوى الوظيفي من مسجل اول إلى اختصاصي إلى سنتين بدل من 3 سنوات اذا كان الطبيب حاصلا على تخصص نادر في مجال تخصصه.



٭ السماح للطبيب باستبدال 30 يوما من رصيد إجازاته خلال سنة اسوة بالمؤسسات العسكرية نظرا لطبيعة عمل الاطباء التي تفرض عليهم الاستمرار بالعمل.



٭ إعادة النظر في خصم بدل الخفارة خلال التمتع بالاجازة الدورية وإيجاد بدائل اخرى.



٭ تشجيع عمل بحوث لتكون شرطا اساسيا في الترقية منها تطوير مهارات الطبيب العلمية.