عبدالكريم العبدالله



وافق مجلس الوزراء على اعتماد جميع موظفي وزارة الصحة ضمن الفئة الأولى من «الصفوف الأمامية»، وذلك بعد تقديم وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح شرحا وافيا لما قدموه خلال أزمة كورونا. وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الصحة تعليمات بوقف تنقلات موظفي الأجر مقابل عمل بين الإدارات والقطاعات المختلفة، مشترطة أن تكون عملية نقلهم فقط في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام أسوة بموظفي الوزارة. إلى ذلك، أعلن نائب مدير مستشفى الكويت الميداني د.فوزي الخواري عن خروج آخر مريض مصاب بـ «كورونا»، مشيدا بجميع من ساهم في تشغيل وإنجاز هذا المستشفى.