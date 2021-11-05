عادل الشنان



نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بقطاع التخطيط والتصميم 3 ورش عمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف فئة المهندسين العاملين في شؤون الإسكان بالوزارات والهيئات الخليجية.



وفي هذا السياق، قال نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط، ان الكويت تمثلها «السكنية» نظمت



3 ورش عمل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر قدمها مهندسو ومهندسات قطاع التخطيط والتصميم وشهدت مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون، مثمنا دور الأمانة العامة للمجلس لتكريمها م.سناء العتيبي على دورها بتقديم ورشة عمل تصميم شبكات البنى التحتية في المشاريع الإسكانية وم.بدور الشراح لتقديمها ورشة عمل الطاقة المتجددة والاستدامة في المشاريع الإسكانية وأخيرا تكريمه شخصيا على تقديمه ورشة عمل أسس ومعايير التخطيط العمراني.



وثمن خريبط دور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان لدورهم الكبير وجهودهم المشكورة على مستوى العمل في شؤون الإسكان بمجلس التعاون الخليجي ودعم وتقدير الكفاءات الوطنية من أبناء المؤسسة وإبراز دورهم على مستوى المنطقة ودول الخليج العربي.