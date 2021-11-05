عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة قائد مركبة من القيادة بإهمال وعدم انتباه ودهس شخص أثناء عبوره الطريق وتسبب في إصابته دون قصد في أحد شوارع العاصمة.

واشتمل الحكم على تأييد تغريم المدهوس وهو المتهم الثاني، مبلغ 5 دنانير بسبب عبوره الطريق دون أن يتوخى الحرص والحذر ودون أن يسلك الممر المخصص لعبور المشاة والذي أثبت محضر المعاينة أنه يبعد عن مكان الحادث بـ 10 أمتار.

وأيدت المحكمة ما ذهب إليه حكم أول درجة بأنه لا يحق للمشاة عبور مثل هذه الطرق على الإطلاق إلا بواسطة ما أتيح لهم من وسائل آمنة لعبورها، مضيفة أن المدهوس عبر الطريق دون أن يستخدم أقرب ممر لعبور المشاة الذي كان قريبا منه.

وقال وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله إسكندر إنه وبرغم أن التقرير الطبي أثبت وجود إصابات بالمدهوس، فإن أخطأ بعبور الطريق دون انتباه، لاسيما أنه طريق رئيسي غير مخصص لعبور المشاة، ما يرفع المسؤولية عن موكله.