قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء وليد الصالح ان الاتحاد يسعى لإنشاء فريق محترف لرياضة القفز الحر بالمظلات للمشاركة في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية المختلفة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء الصالح الذي يشغل أيضا منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن مطار الكويت لـ «كونا» على هامش فعاليات المهرجان الدولي الرابع للقفز الحر بالمظلات الذي ينظمه الاتحاد العسكري المصري للمظلات والرياضات الجوية بمنطقة الأهرامات بمشاركة 120 قافزا من 19 دولة من بينها الكويت.



وأوضح أن اتحاد الشرطة تلقى دعوة من الاتحاد المصري للمظلات للمشاركة في المهرجان الرابع، مبينا أن الاتحاد كان حريصا على المشاركة وتم تكوين فريق يمثل جميع قطاعات وزارة الداخلية الكويتية، مشيدا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته القيادة العليا لوزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف لمشاركة منتخب الكويت في هذا الحدث.



وأشار الى أن اتحاد الشرطة الرياضي وضع عدة اشتراطات أساسية لاختيار أعضاء فريق منتخب وزارة الداخلية لرياضة القفز الحر، موضحا أن جميعهم اجتاز أكثر من 300 قفزة، مؤكدا أنه ستتم زيادة عدد أفراد الفريق خلال الفترة المقبلة للمشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والدولية خاصة أن وزارة الداخلية تضم مجموعة كبيرة ومتميزة من المظليين.



بدوره، قال عضو اتحاد الشرطة الكويتي العقيد عبدالله الحمر ان المسابقة هي الأولى لفريق اتحاد الشرطة بعد تكوينه، مؤكدا أن أعضاء الفريق على مستوى عال من التدريب، موضحا أن عدد أفراد الفريق المشارك في المهرجان 6 أفراد من إدارات متنوعة من وزارة الداخلية سواء خفر السواحل أو الأمن العام أو القوات الخاصة، مبينا أن الفريق جاهز للمشاركة في جميع البطولات بالمستقبل.



من جانبه، أعرب مشرف فريق وزارة الداخلية للقفز الحر العقيد ركن بحري حسن خاجة عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الدولي للمظلات، مؤكدا أن المشاركة في المهرجان كانت «فعالة جدا» وأن منتخب الكويت لرياضة القفز بالمظلات قدم مستويات رائعة خلال فعالياته.