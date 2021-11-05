وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس جاء كما يلي:



صرح وكيل وزارة الأشغال العامة مطلع عام 2020 بأخذ موافقة مجلس الوزراء للمضي قدما في إجراءات التعاقد لمشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وتطوير الدلائل الملاحية وستباشر الأعمال في غضون الأيام المقبلة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بالموقف التنفيذي للمشروع.



2- هل باشرتم الأعمال، بحسب تصريح وكيل الوزارة، خصوصا وقد اقترب عام 2021 على الانتهاء؟ مع موافاتي بتاريخ توقيع العقد الخاص بالمناقصة.