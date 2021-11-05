تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة في شأن قيام الدولة بتكليف الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن مؤتمر وجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام، جاء في مقدمته ما يلي:



يعد «برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية» أحد فروع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ويقع على عاتق العاملين به مسؤولية نشر هذه الثقافة وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالكويت.



وفي فبراير 2021 عقد «مؤتمر وجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام» ونتج عنه عدد من التوصيات النافعة التي تهتم بالبرنامج وتدعم المتميزين في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



تقوم الدولة بتكليف الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن المؤتمر وهي على النحو التالي:



1- ضرورة إنشاء معلومات خاص بالبصمة البيئية بالكويت بالتعاون مع السكرتارية الدولية للبصمة البيئية، وبالشركة مع الجهات المعنية بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع الكويتي بمخاطر الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، وتوفير أرضية علمية تمكن الجميع من قياس بصمتهم البيئية لبناء أنظمة كقوة وفق معايير الهدف 12 للتنمية المستدامة ورؤية كويت جديدة 2035.



2- التأكيد على مقترح إنشاء مجلس للأمن الغذائي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي واستشراف المستقبل، يضم عضوية الجهات المعنية (الهيئة العامة للغذاء - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية - وزارة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للصناعة.. وغيرها).



3- تطوير خطة وطنية لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال في مجال إنتاج زراعي مستدام بالكويت.



4- تطوير البنية التشريعية لتعزيز منظومة الإنتاج والاستهلاك المستدام بالكويت.



5- إطلاق مبادرة بعنوان «المواطنة مسؤولية واستدامة» بالشراكة مع جهات الاختصاص، لتعزيز مفهوم الشراكة بالمسؤولية بين كل فئات المجتمع الكويتي (مواطن - مقيم) لتعزيز الوعي والحد من هدر الكهرباء والماء والطعام.



6- تطوير برامج تدريب متخصصة بالصمة البيئية، والاستهلاك المستدام (الاستهلاك الذكي) لتوطين المعرفة وتعزيز الكفاءة المؤسسية للمدارس والجامعات لبناء أنظمة كقوة للإنتاج والاستهلاك المستدامين.



7- الاستمرار في تنظيم مؤتمر وجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام وتوسيع نطاق المشاركة من قبل كافة جهات الاختصاص المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك المستدام، لضمان لتحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 والتي تنعكس بدورها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



8- دعوة المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم وتبني جائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام وذلك لأهمية الجائزة في تحفيز الفئات المستهدفة لإطلاق مبادرات مبتكرة تساهم في تقديم حلول ذكية لمشكلات اجتماعية وبيئية واقتصادية، أكثر كفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.