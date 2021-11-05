أمير زكي

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في ادعاء وافد سوري بإطلاق النار عليه والاصطدام المتعمد به ورشه بسائل مسيل للدموع على الدائري السادس.



وبحسب مصدر امني، فقد تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة الصليبية مساء امس سوري 20 عاما ويسكن الجهراء يعمل لدى شركة اجرة - واحضر تقريرا طبيا، وسرد انه اثناء قيادته مركبته اعلى طريق الدائري السادس باتجاه منطقة الجهراء تم الاصطدام به من قبل مركبة يابانية صالون اللون صدفي بها شخصان مجهولان وقاما بالاصطدام من الجهة الخلفية، واثناء توقفهما على الطريق نزل احد المجهولين وقام بسبه وأخرج من جيبه قنينة رش مسيلة الدموع بداخلها مادة شفافة اللون يشتبه بها انها لتسييل الدموع من العين ورغم ذلك هرب، وقام المجهول بمطاردته واخرج له سلاحا ناريا ( مسدس ربع ) واطلق النار على مركبته من الجهة اليمنى، وسجلت قضية شروع فى القتل .