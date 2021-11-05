بيروت ـ خلدون قواص

دعا الوزير السابق اشرف ريفي، باسم الجبهة السيادية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاستقالة قائلا له: انت رئيس حكومة معطلة والبلد لم يعد يحتاج إلى حكومات حزب الله، واضاف: أدعو إلى رحيل هذه المنظومة بدءا من رئيس الجحيم عون وللابتعاد عن محور الشر وتطبيق العدالة في كل الجرائم.

وتابع: حزب الله شكل الحكومات على مصالحه وسيطر على الدولة وخطفها لمصلحة إيران، وطالب باعادة أموال المودعين والخزينة اللبنانية وحماية القطاعات المنتجة وتطبيق الدعم للعائلات الفقيرة.

ودان استخدام المحكمة العسكرية، وقال: لن نسمح أن يتم الاستفراد بأهالي عين الرمانة وخلدة وما نخشاه أن يحاكم أهالي عين الرمانة وفرن الشباك الشجعان والأبطال في المحكمة التي يستخدمها حزب الله.

وختم: واهم من يعتقد أنه يمكن لفلفة جريمة مرفأ بيروت وإذا لم نتمكن من تحقيق العدالة داخليا فسننتقل إلى التحقيق الخارجي، وندعو لنكون يدا واحدة لتطبيق القانون ونزع السلاح غير الشرعي والتأكيد على القرارات الدولية وإجراء الانتخابات النيابية.