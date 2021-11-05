أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ضرورة تشجيع المنتج الكويتي الزراعي المحلي ودعمه والوقوف الي جانبه باعتباره واجبا وطنيا لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي.

وجاء ذلك وفق بيان صحفي للهيئة خلال زيارة قام بها مديرها العام الشيخ محمد يوسف الصباح اليوم الجمعة إلى مهرجان المزارعين الكويتيين بمنطقة العبدلي تفقد خلالها المنتجات الزراعية واطلع على مستوى الجودة الخاصة بالمنتجات الزراعية الكويتية المحلية المنتجة في مزارع العبدلي سواء من الخضراوات أو الفواكه بمستوى عال من الجودة والكفاءة.

وأعرب اليوسف عن الشكر للمزارعين الكويتيين علي هذه المبادرة الطيبة مبديا الرغبة والأمل في تكرار مثل هذه المبادرات الناجحة والمثمرة.

ولفت إلى أن ما شاهده من معروضات بكميات وفيرة وجودة عالية يشكل مدعاة للفخر والاعتزاز بالمنتج الكويتي.

ودعا الجميع إلى زيارة المعرض الزراعي وتشجيعه مشيرا إلى أن "زيارة هذا المكان تستحق التجربة".