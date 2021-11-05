دمشق ـ هدى العبود

أصدر مكتب الفنانة السورية نادين خوري بيانا صحافيا، تلقت «الأنباء» نسخة منه، اكدت فيه سعادتها بتكريمها عن مجمل مسيرتها الفنية بالمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بدورته 21 في تونس والذي اقيم في الفترة بين 19 ـ 22 اكتوبر الماضي

وأضافت: إن أي تكريم لا يعني فقط جائزة وسعادة، إنما يحملني مسؤولية كبيرة أمام جمهوري وأمام متابعي أعمالي الفنية بأنواعها السينمائية والدرامية والمسرحية، وأشكر كل من يقدر عمل الفنان وجهده، ليستمر أكثر في خطواته الفنية المقبلة، خاصة أن الفن بالنسبة لي هو حالة شغف وتطور باستمرار ورسالة عميقة أحاول من خلاله أن أصل إلى عقل وقلب كل متابع للدراما السورية والعربية، ولذلك لم أشعر يوما باهتمامي بالكم وعدد الأعمال، إنما أبحث عن النوع والقيمة فيما أقدمه.

كما شكرت خوري القائمين على المهرجان الذي شكل وسيلة تواصل واتصال مع العديد من الفنانين والإعلاميين في الوطن العربي، ونقطة التقاء فكرية وفنية وثقافية وإعلامية مهمة وصلة شكرها للشعب التونسي على الاستضافة الطيبة، وعلى الاحتفاء الذي قوبلت به منذ لحظة وصولها هناك.

الجدير بالذكر أن الفنانة نادين خوري تواصل تصوير مشاهدها في المسلسل التلفزيوني «ايكو» تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد عبدالعزيز، وإنتاج شركة Drama shelve media للإنتاج والتوزيع الفني، وتؤدي الفنانة نادين شخصية «نبيلة» ويقع العمل في ثماني حلقات وتدور قصته في إطار اجتماعي رومانسي وبوليسي.