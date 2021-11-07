دعت مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام الأطفال من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال رسم سيارات أحلامهم. ويتم عقد هذا النشاط لتنمية خيال الأطفال وتعبيرهم الفني من خلال رسم الأعمال الفنية.



نحن في تويوتا نؤمن برعاية إبداع الجيل القادم من مخترعين ومفكرين وحالمين عظيمين.



كل فكرة عظيمة ولدت من حلم.



وتقيم مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ذ.م.م، الموزع المعتمد لتويوتا، والشركة التابعة «لمجموعة الساير القابضة»، في الكويت هذا الحدث للتعرف على أفضل المواهب لتمثل الكويت في المسابقة العالمية.



سيتم الاختيار الوطني من قبل مجموعة الساير القابضة وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بجوائز مغرية.



يحصل الفائزون في المسابقة الوطنية على دخول في «جائزة تويوتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» للتعرف على المواهب الإقليمية.



وأخيراً يتأهل الفائزون على مستوى الكويت للدخول في المسابقة العالمية لاختيار أفضل المتأهلين للتصفيات النهائية من كل فئة عمرية ودعوة الفائزين لرحلة اليابان بما في ذلك حفل توزيع الجوائز بعد بروتوكولات Covid-19.



تهدف جائزة المسابقة العالمية الخامسة عشر إلى استخدامها للأغراض التعليمية وفقًا لشروط وأحكام المسابقة.



لمدة عامين متتاليين (2018 و2019)، نجح الساير في تكريم اثنين من المتسابقين من الكويت للوصول إلى المنافسة العالمية في اليابان والفوز بجائزتين مرموقتين من شركة تويوتا موتور كوربوريشن. ندعو جميع المواهب الشابة للمشاركة ورسم سيارة أحلامهم المذهلة.



إرشادات المشاركة



فترة المشاركة: بداية شهر أكتوبر 2021 حتى 23 ديسمبر 2021 أهلية المشاركة: المسابقة مفتوحة لأي شخص في الكويت بعمر 15 سنة أو أصغر المسابقة مفتوحة لأي شخص في الكويت حسب الفئات العمرية التالية:



الفئة 1: أقل من 8 سنوات.



الفئة 2: 8 – 11 سنة.



الفئة 3: 12 – 15 سنة.



الشروط والأحكام



ما الذي نبحث عنه عمل فني ملون مرسوم باليد يظهر «سيارة أحلامك». تذكر إدراج ملخص يدعم فكرتك. قد تتم رؤية لوحتك حول العالم لذلك حاول استحضار أفضل ما لديك من أحلام، إبداع وتعبير.



ما الذي يمكنني استخدامه أي لوحة معيارية متوسطة، الألوان الخشبية، الألوان الشمعية، الألوان المائية أو الألوان الشينية، كما يسمح استخدام الرسومات الرقمية أو بالحاسوب، ويمنع نسخ أعمال فنية سابقة، لوحات فنية مشهورة وتلك التي تتضمن رموز علامات تجارية. كما سيتم استبعاد أي لوحة تحتوي على كتابة في مكان الرسم، الملخص يكون تحت الرسمة.اتصل بالأرقام أدناه للمشاركة في «مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام»، والحصول على نماذج وأوراق الرسم.معلومات الاتصال: البريد الإلكتروني: [email protected]للدعم المحلي: تلفون: 97283357



يمكنكم استلام اللوحات المجانية التي يجب الرسم عليها من معارض ومراكز خدمة تويوتا التالية: (الجهراء – الري – أسواق القرين – الأحمدي – الفحيحيل – مركز قطع غيار تويوتا في شرق).