تألق جناح الكويت في (اكسبو دبي 2020) بتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم رؤية (كويت جديدة 2035) عبر شاشات رقمية تتضمن سبع ايقونات تحتوي على اهم مرتكزات خطة التنمية. وتفاعل الزوار مع الشاشات الرقمية من خلال الوقوف بالمكان المخصص ومد أيديهم عن بعد لاختيار احدى الايقونات السبع لتظهر بصورة مكبرة عبر شاشات ضوئية خلفية تعكس رؤية (كويت جديدة 2035).



ويتوافد العديد من زوار (اكسبو دبي 2020) على جناح الكويت مستمتعين بالتنقل بين اروقته التي تجسد ثقافتها وهويتها العربية والإسلامية وتبرز مآثرها الإنسانية عبر تاريخها. هذا، وفي اطار مشاركتها في فعاليات أسبوع «التنمية الحضرية والريفية» بمعرض إكسبو 2020 المقام حاليا بدبي واصلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة خطتها التوعوية بحملة التعريف باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة الحروب والنزاعات العسكرية، من خلال امتداد الحملة في موقع يوفر التواصل مع الدول الاخرى وامكانية وصول التوعية للاقطار حول العالم من خلال الاستفادة من التجمع الدولي الذي يوفره معرض اكسبو دبي 2020.



وأمام حضور لافت عرض عضو مجلس الادارة وعضو الوفد خالد الكعبي محاضرة لمرتادي جناح الكويت بعنوان «دور المجتمع المدني في الإعلان عن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية - 6 نوفمبر، وإطلالة بيئية عن آثار الأرض المحروقة».