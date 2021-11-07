قال قنصل عام الكويت في شنغهاي مشعل الشمالي إن معرض الصين الدولي للواردات يعتبر واحدا من أبرز المعارض السنوية على مستوى العالم لمساهمته في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي العالمي.



وأضاف القنصل الشمالي في تصريح صحافي على هامش مشاركته الجمعة في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للواردات في مدينة شنغهاي بشرق البلاد ان المعرض يعد «أكبر نافذة» تستطيع من خلاله الشركات من مختلف الدول الدخول إلى السوق الصيني احد أهم الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم.



وأشاد بالإجراءات والقواعد التنظيمية للمعرض، واصفا إياها بـ«المتميزة» على الرغم من الظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) وما يصاحبها من إجراءات واشتراطات صحية محكمة يفرضها القائمون على المعرض لضمان سلامة المشاركين وزواره.



وأشار الشمالي الى مشاركة وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان عبر تقنية الفيديو في مراسم افتتاح المعرض الى جانب 133 مسؤولا دوليا على المستوى الوزاري وما فوق من 106 دولة ومنظمة دولية فضلا عن حضور الافتتاح نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان.



وذكر ان المعرض والذي يحمل عنوان «حقبة جديدة ومستقبل مشترك» يتميز بدورته الحالية هذا العام بوجود معرض خاص بالدول يعقد لأول مرة بصورة افتراضية يستطيع من خلالها الزوار أخذ جولة في الجناح الخاص بكل دولة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض.



وأوضح ان الكويت تشارك ولأول مرة في المعرض الخاص بالدول بجناح افتراضي لاقى ترحيبا من قبل الزوار وذلك عبر الرابط التالي: https://country.ciie.org/2021/Kuwait/index.html؟lang=en_US#ENG



وبين الشمالي ان عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من المعرض والذي بدأت فعالياتها فعليا الجمعة وتستمر حتى 10 الجاري يبلغ 143 دولة ومنظمة دولية.



وقال ان ثمة 58 دولة وثلاث منظمات دولية تشارك في المعرض الخاص بالدول في حين تشارك نحو ثلاثة آلاف شركة من 127 دولة في المعرض الخاص بالشركات وتقوم بعرض منتجاتها على مساحة تتجاوز 360 ألف متر مربع، حيث سيتم عرض أكثر من 420 منتجا وابتكارا جديدا.



وأضاف الشمالي ان المعرض سيشهد العديد من الفعاليات واللقاءات وورش العمل ذات الطابع الاقتصادي الفني بشكل حضوري وافتراضي والتي ستسهل في إيجاد أجواء خلاقة تسهم في انفتاح أكبر للسوق الصيني مع الأسواق العالمية.



وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال في كلمة له الخميس خلال مراسم افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للواردات عبر تقنية الفيديو ان بلاده ستظل حازمة في توسيع الانفتاح عالي المستوى وتقاسم فرص التنمية مع مختلف دولة العالم.